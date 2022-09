NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine aktuellen Auswertungen bedingten einen vorsichtigeren Ausblick auf die Konsumentenausgaben im Jahr 2023, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Textilhändlern. Zugleich sorge der starke US-Dollar für Gegenwind bei der Beschaffung, was zulasten der Margen gehe. Deshalb kürzte der Experte im Falle von Inditex seine Gewinnschätzung je Aktie für das Jahr 2024./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 22:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.