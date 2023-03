NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie positiv gestimmt für den Textilhändler. Er verwies dabei auf eine wahrscheinlich starke Umsatzdynamik, stabile Preise und ein verbessertes Kundenerlebnis. Die Bewertung der Papiere bleibe attraktiv im globalen Sektorvergleich - auch wegen der recht hohen Dividendenrendite./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2023 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 00:45 / EDT





