NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Halbjahresresultate seien stark, sowohl was den Umsatz als auch die Entwicklung unter dem Strich betreffe, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die starke Umsatzentwicklung sei die Ladenkette "Zara" hauptverantwortlich gewesen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 06:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 06:07 / UTC



