NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das starke erste Halbjahr des Bekleidungskonzerns belege eine weiter branchenführende Geschäftsdynamik mit der höchsten operativen Ergebnismarge (Ebit) in einem ersten Halbjahr seit mindestens zehn Jahren, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 21:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.