FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Textil-Einzelhändler habe ein solides zweites Quartal hinter sich, aber ein echter Test stehe noch aus, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Inditex sei zwar ein großartiges Unternehmen, doch auch die Spanier seien letztendlich nicht immun gegen das schwindende Verbrauchervertrauen und steigende Kosten./tav/bek



