ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Inditex vor den am 11. September erwarteten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal des Textilkonzerns dürfte das zweite - gestützt von einem guten Monat Mai - stark verlaufen sein, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Irwin verwies darauf, dass Inditex statt der alten Rechnungslegung IAS17 nun den neuen Standard IFRS16 anwenden müsse, was es erschwere, die Gewinnentwicklunsgstrends zu deuten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 04:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.