HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe solide abgeschnitten, wenngleich Wertberichtigungen in Zuge von Schwierigkeiten im autobezogenen Geschäft belastet hätten, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Abseits vom Autogeschäft profitiere das Unternehmen von der Konjunkturerholung./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.