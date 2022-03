HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach endgültigen Jahreszahlen von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate zeigten die Beteiligungsgesellschaft auf einem guten Weg, mit ihrem diversifizierten Unternehmensportfolio von einer zyklischen Erholung zu profitieren, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der durchwachsene Ausblick auf 2022 spiegele indes die geopolitische Unsicherheit wider./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 08:15 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.