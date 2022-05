HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Indus Holding nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 30 Euro gesenkt. Die Beteiligungsgesellschaft habe ein durchwachsenes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe Indus gewarnt, dass auch die kommenden Quartale angesichts der hohen Inflation und eines verhaltenen Wirtschaftswachstums schwierig werden dürften. Sie senkte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebit)./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.