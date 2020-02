FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2019/20 von 25 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das abgelaufene Jahresviertel des Chipherstellers sei wie erwartet ausgefallen, die Margen hätten allerdings positiv überrascht, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar habe Infineon seine Gesamtjahresziele zum Wachstum und der Marge nur wiederholt, doch nun sehe er insbesondere für die Profitabilität Aufwärtspotenzial./ck/mis



