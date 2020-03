ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach der Begleitung einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Bislang sei die Nachfrage für den Chipkonzern offenbar noch unverändert, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Produktion laufe - wegen bestimmter Maßnahmen in Malaysia gebe es aber Unsicherheiten. Bezüglich der Cypress-Übernahme sei viel über verbleibenden Finanzierungsbedarf gesprochen worden./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.