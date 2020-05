NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Resultate des Chipkonzerns hätten die Erwartungen übertroffen und der Jahresausblick decke sich mit den Schätzungen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Margenprognose für das dritte Geschäftsquartal brauche es aber wohl eine starke Margenentwicklung im letzten Viertel des Geschäftsjahres. Trotz Lieferketten- und Produktionsschwierigkeiten im Zuge der Corona-Krise sei es Infineon in den letzten Wochen offenbar weitgehend gelungen, das Geschäft am Laufen zu halten./mis/jha/



