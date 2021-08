ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Seine leicht überdurchschnittlichen Erwartungen an das Gesamtjahr dürften sich nicht auszahlen, Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Ergebnisse des zweiten Quartals. Er hält die Entwicklung des Halbleiterkonzerns in 2022 aber für gut berechenbar./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 12:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 12:16 / GMT



