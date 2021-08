FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe in den vergangenen Jahren durchgehend in die internen Kapazitäten investiert, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch 2020 habe Infineon - anders als die Konkurrenz - bei Chips für die Autobranche trotz des Corona-Schocks nicht die Bremsen angezogen, was im kommenden Jahr Früchte tragen und der Aktie eine überdurchschnittliche Entwicklung bescheren dürfte./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2021 / 04:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.