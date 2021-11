ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Chiphersteller habe ein starkes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vorgelegt, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Besonders positiv hob er jedoch hervor, dass die Segmentergebnis-Marge für 2021/22 angehoben wurde, was nun eine um 7 Prozent höhere Konsensschätzung für das operative Ergebnis nach sich ziehen dürfte./ck/mis



