NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Analyst Alexander Duval zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Rückschlüsse für die europäische Chipbranche nach der Analyse eines US-Kollegen von Lagerbestandsstatistiken. Diese seien in wichtigen Endmärkten im ersten Quartal gestiegen, die Datenbasis gehe dabei etwas auseinander. Vor diesem und dem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund favorisiere er weiter Werte mit individuellen Kurstreibern oder mit stärkerem Fokus auf Auto-Chips. Infineon ist daher seine bevorzugte Wahl./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 19:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



