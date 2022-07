NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 42,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval passte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Chipherstellern seine Schätzungen an und trägt damit dem verdüsterten Konjunkturumfeld Rechnung - wegen der Chipknappheit dürfte der Rückfall aber weniger schwerwiegend ausfallen als in der Vergangenheit. Für einen Kauf der Infineon-Aktie spreche zudem die Bewertung und die langfristigen Aussichten bei bestimmten Anwendungen etwa im Datenzentren-Bereich./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 12:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



