NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 36,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sowohl die Umsätze im dritten Geschäftsquartal auch auch das operative Ergebnis des Chipherstellers hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass Infineon weiter eine starke Nachfrage in den Bereichen Automobil, Industrie und Cloud Computing sehe, auch wenn die Nachfrage in konsumnahen Bereichen etwas nachlasse./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





