NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Infineon bei einem Kursziel von 32,50 Euro mit "Equal-weight" aufgenommen. Nach dem Abschwung erscheine die Halbleiterbranche bei immer günstigerem Chance/Risiko-Verhältnis attraktiv, schrieb Analyst Lee Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Branche sei das Herzstück der globalen Wirtschaft und wichtigste Triebfeder jeglichen technologischen Wandels. Simpson empfiehlt ASML auch BE Semiconductor. Bei Infineon kalkuliert er im kommenden Jahr mit niedrigeren Umsätzen und Ergebnissen wegen schwächerer Preise in der Autobranche./ag/bek



