Infineon Aktie
|49,17EUR
|-0,48EUR
|-0,97%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Power-Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zündeten die nächste Wachstumsstufe für den Halbleiterhersteller, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die branchenzyklische Erholung gewinne an Fahrt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
49,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
49,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:00
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|49,18
|-0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|17:21
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|16:13
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:12
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|15:07
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:28
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)