FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 22,70 auf 24,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die operative Entwicklung des Chipkonzerns habe keine Überraschungen gezeigt, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zur Kurszielanhebung verwies der Experte auf die langfristig positiven Wachstumsperspektiven mit stetig wachsender Zahl an Halbleitern in Fahrzeugen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 11:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 12:15 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.