HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" belassen und das Kursziel auf 36,50 Euro beziffert. Ein breit angelegter Nachfrageschub durch Verbraucher und Industrie sorge in der Halbleiterbranche für Engpässe und treibe damit eine Preisspirale an, schrieb Analyst Alexander Zienkowicz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Technologiewerten. Produzenten rechneten damit, dass sich die Engpässe bis ins Jahr 2022 hinzögen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 15:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 15:27 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.