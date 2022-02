FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr. Die Ergebnisentwicklung und der Ausblick auf das laufende Jahresviertel hätten über den Erwartungen gelegen. Dies und intakte strukturelle Wachstumstreiber bestätigen sein positives Anlageurteil./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 16:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 17:07 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.