NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon mit "Neutral" und einem Kursziel von 18,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress sollte sich langfristig ebenso positiv bemerkbar machen wie die langfristigen Perspektiven mit Chips für die Auto- und Automatisierungsbranche, doch seien die kurzfristigen Risiken bei den Papieren nicht ausreichend eingepreist, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. So dürfte sich der Einbruch der Autoindustrie wegen der Corona-Krise erst im zweiten Quartal so richtig in der Chipbranche bemerkbar machen./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 01:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 02:04 / BST



