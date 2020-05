NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Signale für das dritte Quartal seien allerdings deutlich schlechter. Das Vertrauen in die angepeilten Jahresziele erscheine recht gering zu sein, auch wenn im Schlussquartal mit einer Erholung gerechnet werde./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 23:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 00:15 / BST



