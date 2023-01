NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Es sei gut möglich, dass der Chiphersteller die Erwartungen an das erste Geschäftsquartal leicht übertrifft, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie vor der Zahlenveröffentlichung. Die Stärke der Wettbewerber lasse vermuten, dass Infineon die Jahresziele beibehalten könnte, eine Anhebung der Ziele sei gleichwohl unwahrscheinlich./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 19:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.