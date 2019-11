NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zu Jahresbeginn habe er nicht an eine starke Entwicklung bei Halbleiterwerten in diesem Jahr geglaubt, schrieb Analyst Mark Li in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Überraschung sei erfreulich, nun aber müsse die Situation sektorweit neu betrachtet werden. Infineon sei nach wie vor am besten geeignet, um auf den Trend zu elektrischen Antrieben in der Automobilindustrie zu setzen. Im zweiten Halbjahr 2020 dürften die EU-Emissionsvorschriften hier neuen Schub verleihen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 21:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.