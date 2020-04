NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Derzeit lasse sich nicht sagen, wie schwach die Nachfrage sein werde und wann sie sich erholen werde, schrieb Analyst Mark Li in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte stellt sich auf eine langsamere Erholung ein, auch weil die Nachfrage aus dem Auto- und Industriesektor spätzyklischer Natur sei. Am Trend hin zu mehr Elektrifizierung werde sich aber nichts ändern und Konjunkturanreize der Regierung könnten stützen./ajx/kro



