NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 25 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Janardan Menon reagierte mit seiner am Donnerstag vorliegenden Studie auf die erhöhten Ziele des Chipkonzerns. Er rechnet irgendwann mit einem Dämpfer aus der Autobranche. Bis dahin dürften die Bewertungen der Chip-Zulieferer eher mau bleiben, während sie in der Branche eigentlich anzögen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 16:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.