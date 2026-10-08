ING Group Aktie
|29,53EUR
|-0,84EUR
|-2,77%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 34,50 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Zinsen dürften den Nettozinsertrag der niederländischen Großbank im dritten Quartal angetrieben haben, schrieb Johan Ekblom in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Prognose und die Marktschätzungen haben seiner Meinung nach Luft nach oben./rob/niw/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,80 €
|
Abst. Kursziel*:
27,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,68%
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
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|ING Group Hold
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Aktien in diesem Artikel
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|29,39
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