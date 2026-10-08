ING Group Aktie

29,53EUR -0,84EUR -2,77%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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08.10.2026 11:22:26

ING Group Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 34,50 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Steigende Zinsen dürften den Nettozinsertrag der niederländischen Großbank im dritten Quartal angetrieben haben, schrieb Johan Ekblom in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Prognose und die Marktschätzungen haben seiner Meinung nach Luft nach oben./rob/niw/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,80 € 		Abst. Kursziel*:
27,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,68%
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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