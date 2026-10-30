ING Group Aktie
|28,37EUR
|-0,42EUR
|-1,44%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
30.10.2026 12:44:25
ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy"belassen. Analyst Benjamin Goy attestierte den Niederländern in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion ein durchwachsenes drittes Quartal./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,53 €
|
Abst. Kursziel*:
22,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,37%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|29.10.26
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|RBC Capital Markets
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|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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