HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 14,00 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der niederländischen Bank bleibe eines seiner "Top Picks" unter den Finanzwerten der Eurozone, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele fürchteten deutliche Rückgänge beim Ergebnis je Aktie wegen der noch längerfristig niedrigen Zinsen, er sei jedoch zuversichtlicher. Dabei verwies er unter anderem auf steigende Margen im Hypothekengeschäft./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



