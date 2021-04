ING Group buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 11,40 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf sein Basis-Szenario dürfte die niederländische Bank ihren Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren um jährlich 25 Prozent steigern, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie berge für die kommenden zwölf Monate ein Gesamtrendite-Potenzial von 45 Prozent./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 03:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 03:06 / GMT



