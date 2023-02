NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Die niederländische Bank habe ein unerwartet starkes Schlussquartal hingelegt, wenngleich dies auch einigen sonstigen Erträgen zu verdanken gewesen sei, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausschüttung enttäusche jedoch, denn die Anleger müssten wohl bis zum ersten Quartal auf die Ankündigung eines Aktienrückkaufs warten./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.