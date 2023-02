NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen. Mit dem Szenario längerfristig höherer Zinsen in der Eurozone besserten sich die Aussichten für die Nettozinserträge von Banken, schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Montag vorliegenden Studie. ING könne daher eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (Rote) von mehr als zwölf Prozent erreichen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 11:13 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.