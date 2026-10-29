ING Group Aktie
|28,96EUR
|-0,55EUR
|-1,86%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
29.10.2026 13:01:23
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Theo Massing attestierte der Großbank am Donnerstag ein schwaches drittes Quartal. Die Niederländer kauften allerdings mehr Aktien zurück als gedacht, betonte er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,74 €
|
Abst. Kursziel*:
7,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,06%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|15.10.26
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|ING Group Buy
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|08.10.26
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|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|28,99
|-1,75%
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|DZ BANK
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|UBS AG
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|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
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|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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|Bernstein Research
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|ING Group Hold
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