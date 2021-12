NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ING von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 15 Euro angehoben. Mit einem Kursgewinn von 60 Prozent seit Jahresbeginn habe die Aktie einen überdurchschnittlich guten Lauf gehabt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere hätten von der belastbaren Kapitalausstattung der Bank und ihren robusten Ergebnissen profitiert. Sie tue sich schwer mit der Abstufung./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 18:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.