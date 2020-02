FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ingenico nach der starken Entwicklung seit seiner Kaufempfehlung im vergangenen März von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel stockte Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber von 110 auf 120 Euro auf. Ein Zusammenschluss mit Worldline zur Nummer Eins in der Zahlungsabwicklung in Europa erscheine sinnvoll. Der für Ingenico gebotene Übernahmepreis erscheine allerdings etwas mager, so der Experte./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



