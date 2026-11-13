init innovation in traffic systems Aktie
|34,05EUR
|0,55EUR
|1,64%
WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung von Anfang November herrsche bei dem Anbieter von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr jetzt mehr Klarheit über den Kostengegenwind, schrieb der Experte Robert-Jan van der Horst am Donnerstag in seiner Bewertung des dritten Quartals. Die Ziele des Unternehmens blieben zwar anspruchsvoll, doch bei den Projektanpassungen handele es sich um Einzelfälle. Die mittelfristigen Wachstumstreiber seien vollständig intakt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,05 €
|
Abst. Kursziel*:
47,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90,90%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE
Analysen zu init innovation in traffic systems SE
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|init innovation in traffic systems SE
|33,55
|0,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:38
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|GFT Hold
|Warburg Research
|10:09
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:22
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Dürr Halten
|DZ BANK