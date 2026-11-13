init innovation in traffic systems Aktie

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13.11.2026 10:38:13

init innovation in traffic systems SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Init Innovation nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung von Anfang November herrsche bei dem Anbieter von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr jetzt mehr Klarheit über den Kostengegenwind, schrieb der Experte Robert-Jan van der Horst am Donnerstag in seiner Bewertung des dritten Quartals. Die Ziele des Unternehmens blieben zwar anspruchsvoll, doch bei den Projektanpassungen handele es sich um Einzelfälle. Die mittelfristigen Wachstumstreiber seien vollständig intakt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,05 € 		Abst. Kursziel*:
47,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90,90%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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