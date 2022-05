FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Instone von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 13 Euro gesenkt. Analyst Thomas Rothäusler kappte seine Schätzungen für den Projektentwickler für Wohnimmobilien in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich. Er rechnet aufgrund von Lieferproblemen mit weniger Projektabschlüssen und auch einer nachlassenden Dynamik bei den Häuserpreisen aufgrund nachlassender Nachfrage./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 06:40 / CET



