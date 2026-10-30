Intel Aktie
|61,18EUR
|-8,06EUR
|-11,64%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 120 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Halbleiterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, während der Ausblick auf das Schlussquartal enttäuscht habe, schrieb Blayne Curtis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Intel komme angesichts der weiter hohen Nachfrage im Servergeschäft mit der Produktion nicht hinterher, während im Geschäft mit den PC-Herstellern der Abbau von Lagerbeständen den Umsatz und die Margen belastet habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Hold
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 92,07
|
Abst. Kursziel*:
-7,68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 92,07
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
11:55
|ROUNDUP 2: Intel enttäuscht mit Prognose - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Intel enttäuscht mit Prognose - Aktie bricht nachbörslich ein (dpa-AFX)
|
29.10.26
|FirstFT: Intel stock drops 16% as it forecasts weaker chip sales (Financial Times)
|
29.10.26
|Intel-Prognose enttäuscht Börse - Aktie bricht ein (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Intel shares fall 22% as weak sales outlook dents turnaround (Financial Times)
|
28.10.26
|Ausblick: Intel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|61,41
|-11,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research