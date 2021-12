ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Intel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Zum angekündigten Teilbörsengang der Fahrassistenz-Tochter Mobileye habe der Chipkonzern noch keine Details bekannt gegeben, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch einem Medienbericht zufolge könnte Mobileye mit rund 50 Milliarden Dollar bewertet werden, nachdem Intel das Unternehmen 2017 für 15,3 Milliarden Dollar gekauft habe. Mobileye sei in der Branche das einzige profitable Unternehmen, betonte der Experte. Eine Bewertung von mindestens 30 Milliarden Dollar sei angemessen, während 50 Milliarden Dollar etwas anspruchsvoll erschienen./gl/nas



