NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Analyst Harlan Sur sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von starken Resultaten des Chipherstellers im ersten Quartal. Auch der Umsatzausblick auf das zweite Jahresviertel liege über den Erwartungen. Der Konzern bleibe angesichts der Covid-19-Pandemie angemessen konservativ und habe seine Jahresziele kassiert. Der Experte sieht Intel aber gut positioniert, um besser durch die Krise als die meisten Wettbewerber zu kommen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 01:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 02:23 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.