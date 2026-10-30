Intel Aktie
|57,95EUR
|-11,29EUR
|-16,31%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel von 100 auf 75 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Gegenwind für den Prozessorhersteller im PC-Bereich hinterlasse Spuren, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei erfreulich gewesen, doch der Umsatzausblick auf das vierte Quartal enttäusche wegen diesem Segment. Die Stärke des Geschäftsbereichs Data Center and AI (DCAI) reiche nicht aus, um dies aufzufangen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 75,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 65,85
|
Abst. Kursziel*:
13,90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 65,39
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,71%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
Analysen zu Intel Corp.
|16:01
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:01
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|16:01
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|06:45
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:35
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|59,09
|-14,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:02
|Amazon Buy
|UBS AG
|16:01
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|GSK Halten
|DZ BANK
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG