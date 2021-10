NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 51 auf 44 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Es werden zunehmend klarer, dass der Weg des Halbleiterriesen kostspielig werde, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger sollten daher lieber vorsichtig sein./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 04:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



