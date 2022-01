NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Intel nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 44 US-Dollar belassen. Der Chiphersteller habe das abgelaufene Jahresviertel gut gemanagt, doch der kurzfristige Ausblick sei schwach, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar unternehme Intel die nötigen Schritte, um den technologischen Innovationszyklus wieder zu beschleunigen, dennoch gehe er aufgrund seiner Umsatzerwartung von einer negativen Entwicklung des Ergebnisses je Aktie bis 2024 aus./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 04:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.