NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Intel auf "Sell" mit einem Kursziel von 24 US-Dollar belassen. Analyst Toshiya Hari ist laut einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf eine Onlinekonferenz mit dem Management grundsätzlich etwas optimistischer geworden. Der Halbleiterkonzern bleibtt für ihn aber eine "show

me story", müsse also erst Besserung unter Beweis stellen. Dabei gebe es zunächst noch enormen Gegenwind./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 00:17 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.