NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 42 auf 39 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe keinen Grund, sich von der Leerverkaufsempfehlung zu verabschieden, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält das Umsatzziel für 2021 für zu hoch, was allerdings keine Überraschung für den Markt sei. Anderes gelte aber für die aus seiner Sicht viel zu hohen Gewinnerwartungen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 05:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.