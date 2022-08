NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die PC-Nachfrage sei in der Corona-Zeit stark gestiegen, nun aber kämen die Erwartungen sehr schnell zurück, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Branche gehe derzeit in eine Korrektur. Intels Ausblick auf das zweite Halbjahr mache unter dieser Voraussetzung einen wackeligen Eindruck. Er bevorzugt daher den Konkurrenten AMD./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 04:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 04:28 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.