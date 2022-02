LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Intel anlässlich der kolportierten Übernahme von Tower Semiconductor auf "Underweight" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Er schätze die Aggressivität der Intel-Strategie und die politischen Lobbying-Fähigkeiten, um an Regierungsgelder zu kommen, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besorgniserregend sei aber, dass der Halbleiterkonzern sich zu sehr auf die Idee verlasse, die glorreichen Tage von einst wieder erreichen zu können./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 17:17 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.